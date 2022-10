Pomezia | la squadra gioca a porte chiuse | i tifosi si arrampicano su scale | pali | alberi e tetti per vedere la partita FOTO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 9 ottobre 2022) Tribune non a norma e stadio off limits per i. Oggi a, i supr del ASD Unisi sono trovati ledell’impianto sportivo sbarrate, mentre in campo stavano per scendere i loro idoli per la gara contro il Cerveteri Calcio. Ma gli intrepidipometini non si sono di certo farti scoraggiare da un cancello chiuso. Invasione… di scuola Alcuni di loro, infatti, sono riusciti a introdursi nella scuola che si trova proprio accanto allo stadio, il Liceo Pablo Picasso, passando dalla scala antincendio. Una volta arrivati sul tetto e si sono accomodati per avere una visuale perfetta del campo. Ma sono stati cacciati dagli agenti della polizia locale, che li ha notati mentre era proprio in servizio d’ordine per l’incontro di calcio. I caschi bianchi sono a loro ...