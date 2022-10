La Cina crea un mostro da record | un impianto di accumulo energetico in grado di soddisfare 200 000 persone al giorno

(Di giovedì 6 ottobre 2022) Inaugurata inla più grande batteria di flusso al mondo con l’obiettivo di sfruttare al meglio l’elettricità prodotta dalle fonti rinnovabili: si chiama Dalian Flow Battery Energy Storage Peak-shaving, é stata connessa il 29 Settembre ed entrerà in funzione a metà Ottobre. Ecco tutti i dettagli. Veduta aerea della centrale (fonte: DICP) – ComputerMagazine.itLa più grande centrale didi energia elettrica derivante dalle fonti rinnovabili al mondo é stata inaugurata lo scorso Giovedì 29 Settembre in. Il progetto, iniziato nell’Aprile del 2016, è stato realizzato dalla società Rongke Power Co. Ltd. ed è stato supportato dal gruppo di ricerca e sviluppo dell’Istituto di Fisica Chimica della città portuale di Dalian (DICP), nella penisola di Liaodong, facente parte dell’Accademia Cinese delle Scienze. ...

