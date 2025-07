Flashback demenziali musica incompiuta film davvero strano | i dettagli di Mother Mary con Anne Hathaway

Scopri il nuovo capolavoro di David Lowery, "Mother Mary", con Anne Hathaway e Michaela Coel. Un film avvolto da un'aura di mistero, definito "molto strano" e ricco di dettagli sorprendenti, tra musica incompiuta e flashback demenziali. L'attrice premio Oscar si apre sul suo ruolo in questa pellicola coinvolgente, che promette di lasciare il pubblico senza fiato. Preparati a un viaggio cinematografico unico, dove ogni dettaglio rivela un universo enigmatico e affascinante.

Le prime informazioni sul film di David Lowery nel quale l'attrice premio Oscar Anne Hathaway recita insieme a Michaela Coel. Anne Hathaway è protagonista del nuovo servizio e della cover del nuovo numero di Vogue. All'interno del magazine, l'attrice premio Oscar si è soffermata sul suo nuovo film, Mother Mary di David Lowery. Un progetto definito particolarmente impegnativo, che viene raccontato come 'molto strano'. Una trama misteriosa e bizzarra, con ambientazioni particolari. Il nuovo progetto al cinema di Anne Hathaway Michaela Coel e Anne Hathaway interagiscono spesso all'interno di un fienile del XIII secolo, con la realizzazione di un abito al centro della trama. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - "Flashback demenziali, musica incompiuta, film davvero strano": i dettagli di Mother Mary con Anne Hathaway

