Orio al Serio uomo morto risucchiato dal motore di un aereo | voli sospesi per due ore

Una tragedia scuote l'aeroporto di Orio al Serio: un uomo, non identificato, è deceduto dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in fase di rullaggio. L'incidente, avvenuto mentre il velivolo si preparava al decollo, ha provocato la sospensione dei voli per due ore. Le autorità stanno indagando sulle circostanze di questa drammatica vicenda, che ha lasciato l'intera comunità senza parole.

Un uomo è morto all’ aeroporto di Orio al Serio (Bergamo) dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo che era in fase si rullaggio e si stava preparando al decollo. Secondo le prime informazioni non si tratterebbe né di un passeggero né di un lavoratore dello scalo. L’individuo avrebbe fatto irruzione nella pista aeroportuale correndo contro il velivolo, un Airbus A319 di Volotea diretto all’aeroporto delle Asturie. L’aereo, stando alle iniziali ricostruzioni, stava ultimando il cosiddetto pushback, cioè la manovra di allontanamento dalla piazzola di sosta. L’incidente ha causato la sospensione di tutti i voli per quasi due ore, dalle 10. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Orio al Serio, uomo morto risucchiato dal motore di un aereo: voli sospesi per due ore

In questa notizia si parla di: aereo - orio - serio - uomo

Esercitazione di emergenza in pista a Orio: simulata la collisione tra un aereo con 112 passeggeri e un mezzo di piazzale - Nella notte tra il 23 e il 24 maggio, l’aeroporto di Orio al Serio ha svolto l’esercitazione “Orobica 2025”, simulando una collisione tra un aereo da 112 passeggeri e un mezzo a terra.

L’aumento del traffico aereo nello scalo beegamasco di Orio al Serio sta causando notevoli disagi a cittadini e cittadine della Franciacorta, soprattutto in termini di inquinamento ambientale e qualità della vita. Le comunità coinvolte non ci stanno e promettono Vai su Facebook

Uomo morto all'aeroporto di Orio al Serio risucchiato dal motore di un aereo, voli cancellati o deviati; Uomo risucchiato dal motore di un aereo, voli sospesi a Orio; Orio al Serio: muore risucchiato dal motore di un aereo in partenza, voli sospesi.

Choc all'aeroporto di Orio al Serio, uomo muore risucchiato da un motore: voli deviati su Milano-Malpensa - L'orrore questa mattina, quando l'uomo è entrato in pista ed è stato risucchiato da un motore: ecco cosa è successo ... Lo riporta msn.com

Orio al Serio, muore uomo risucchiato da motore aereo: voli sospesi - Un uomo è stato risucchiato dal motore di un aereo all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio ed è morto. Riporta msn.com