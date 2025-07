il pentagono sceglie roboze per rafforzare la supply chain industriale i dettagli

Il Pentagono ha scelto Roboze per rivoluzionare la sua supply chain industriale, un riconoscimento importante per l’innovazione italiana nel campo della difesa. Dalla suggestiva Bari, questa società deep tech sta conquistando il mercato statunitense grazie alla stampa 3D di materiali compositi ad alte prestazioni. Con l’accordo con CRG Defense, Roboze si prepara a rafforzare la propria presenza e portare nuove soluzioni all’avanguardia nel settore, segnando un passo decisivo verso il futuro della tecnologia militare.

A Houston, in Texas, c’è un pezzo di Italia che sta guadagnando spazio nelle strette maglie dell’industria della difesa americana. Si tratta di Roboze, società deep tech con base a Bari e specializzata nella stampa 3D industriale di materiali compositi ad alte prestazioni. L’azienda ha recentemente ufficializzato un accordo con Crg Defense, realtà americana con esperienza consolidata nei programmi Sbir (Small business innovation research) per conto del Dipartimento della Difesa. L’intesa prevede una collaborazione diretta nella fornitura di soluzioni di additive manufacturing per la difesa statunitense, con Roboze come partner strategico esclusivo per il segmento militare. 🔗 Leggi su Formiche.net