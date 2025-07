Da Dua Lipa a Cardi B la sfilata di Schiaparelli prende il volo

La sfilata di Schiaparelli per l’Autunno/Inverno 2025-2026 ha conquistato il pubblico portando in passerella l’essenza più audace e teatrale dell’alta moda. Tra le star presenti, Dua Lipa e Cardi B hanno brillato con look iconici e innovativi. Questa stagione ha dimostrato come la moda possa essere arte, espressione e spettacolo, lasciando tutti senza fiato. E il meglio deve ancora venire.

La Haute Couture di Parigi AI 2025-2026 ha riportato in passerella lo spirito visionario e teatrale dell’alta moda. Tra le celeb in prima fila da Schiaparelli, Dua Lipa con un capolavoro piumato. Il look, firmato Daniel Roseberry, è composto da una base nude ricoperta da applicazioni piumate in tessuto, disposte a creare un effetto scultoreo. Il taglio è lungo, con spacco frontale profondo che slancia la figura e dona movimento alla silhouette. Lo scollo keyhole, elemento ricorrente nelle collezioni della maison, conferisce un tocco sofisticato. Infine, il colore esalta la tridimensionalità del tessuto sotto le luci della passerella. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Da Dua Lipa a Cardi B, la sfilata di Schiaparelli prende il volo

