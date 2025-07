LIVE Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Ustolaza conduce con 15 sul gruppo compatto

Segui in tempo reale la tappa di oggi del Giro d’Italia Femminile 2025, dove Ustolaza si distingue in testa con un vantaggio di 15 secondi sul gruppo compatto. La battaglia è infuocata e ogni secondo può fare la differenza. Rimani aggiornato e non perdere neanche un momento di questa emozionante corsa, perché il traguardo si avvicina e la guerra tra le protagoniste è ancora tutta da scrivere. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Ustolaza occupa la 45° posizione della graduatoria generale, riportando un ritardo di 3'54" dalla Maglia Rosa Anna Henderson. 12.28 La maiorchina ha preso un margine di 15" sul resto del gruppo compatto. 12.27 Il primo attacco di giornata viene effettuato dalla spagnola Usoa Ostolaza, corritrice della Laboral Kutxa – Fundación Euskadi. 12.25 Cominciano a staccarsi diverse corridore dal plotone principale. 12.23 Lorena Wiebes va a caccia della sua quarta vittoria al Giro d'Italia. La vincitrice della scorsa Milano-Sanremo ha ottenuto due trionfi nel 2021 e uno nel 2023.

In questa notizia si parla di: diretta - ustolaza - gruppo - compatto

