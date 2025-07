Trump rinvia i dazi globali al 1° agosto ma impone nuove tariffe | cresce scontro commerciale con Asia e Ue

L'orizzonte commerciale globale si infiamma: mentre Donald Trump sposta al 1° agosto l’innesco dei dazi generali, al contempo applica tariffe fino al 40% su specifici paesi asiatici e africani, alimentando tensioni con Asia e UE. La diplomazia internazionale si trova sotto pressione, con negoziati in corso per evitare un’escalation che potrebbe ridisegnare il commercio mondiale. Resta aggiornato sulle prossime mosse di una partita cruciale per l’economia globale.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinviato al 1° agosto l'introduzione dei dazi su tutte le importazioni straniere, ma ha contemporaneamente imposto nuove tariffe mirate, fino al 40%, inviando lettere a diversi Paesi asiatici e africani. Il clima internazionale si fa più teso e l’Unione europea prova a negoziare una soluzione in extremis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump rinvia i dazi al 1° agosto, ma per sette paesi scattano tariffe dal 25 al 40%. Tokyo: «Deplorevole»

Spedite le prime lettere in cui Trump esige i suoi dazi ma li rinvia al 1° agosto, il costoso alleato atlantico offre una boccata d'ossigeno alla Ue che lotta per evitare tariffe peggiori del "sostenibile" 10%. Minaccia ai Brics: chi si allinea a loro sarà colpito duramen

