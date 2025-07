Olimpiadi 2026 il conto di Fondazione Milano-Cortina schizza oltre 2 miliardi | l’ente privato che vive di soldi pubblici

Le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina stanno registrando un vero e proprio record di spesa, con la Fondazione dedicata che supera i 2 miliardi di euro. Un investimento imponente, che solleva interrogativi sulla gestione dei fondi pubblici e sull’effettivo ritorno di questa gigantesca macchina organizzativa. A otto mesi dall’accensione del fuoco olimpico, il conto continua a salire, alimentando un dibattito acceso tra cittadini e stakeholder.

Euro dopo euro, Fondazione Milano Cortina 2026, organizzatrice dei Giochi olimpici invernali, ha battuto un record. A otto mesi dall'accensione del braciere nello stadio di San Siro, ha sfondato i due miliardi di euro di spesa prevista. Circa mezzo miliardo piĂą di quanto indicato nel Dossier di candidatura del 2018, 400 milioni piĂą di quanto riferito in Parlamento da membri del governo durante il 2024, 300 milioni in piĂą rispetto al "Budget Lifetime" approvato il 10 aprile dal consiglio di amministrazione. A svelare il balzo formidabile compiuto è il dossier di 87 pagine pubblicato dalla Camera dei Deputati che contiene "Le disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi ".