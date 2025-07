Asllani tra pretendenti estere e una volontà reiterata | Inter ‘bloccata’ – Sky

Kristjan Asllani si trova al centro di un intrigante intreccio di mercato, tra pretendenti esteri e una volontà di uscita ormai consolidata. La sua direzione futura è ancora in bilico, mentre l'Inter deve affrontare una delicata decisione tra rinnovamento e stabilità. Con il centrocampo nerazzurro sotto osservazione, il destino di Asllani potrebbe dipendere da un semplice quanto decisivo sì o no in sede di trattative. La situazione resta avvolta da un alone di incertezza, che potrebbe trovare una svolta nelle prossime settimane.

Kristjan Asllani ha varie pretendenti, in Italia e all’estero, ma per il suo addio addio all’Inter sarà definitiva la sua volontà in sede di mercato. I nerazzurri, in questo scenario, non possono far altro che attendere. IL PUNTO – Kristjan Asllani vede il suo futuro all’Inter densa di incertezze. Con un centrocampo da sfoltire e una sempre più chiara propensione del tecnico Cristian Chivu a puntare su Davide Frattesi per il presente e il futuro, la casella occupata dal calciatore albanese sembra essere quella designata alla definitiva rimozione in estate. In questo scenario, se il numero 14 dei nerazzurri appare effettivamente disposto a lasciare l’Inter in questa sessione estiva di mercato, è altrettanto vero che lo stesso calciatore balcanico sta ponendo delle condizioni significative per dare il via libera al trasferimento estivo. 🔗 Leggi su Inter-news.it