VIDEO Piazza della Libertà sogna De Luca sogna

Nel cuore di Salerno, sulla più grande piazza sul mare d'Europa, il sogno di Vincenzo De Luca si intreccia con la realtà quotidiana. Per oltre vent'anni, il presidente della regione Campania ha alimentato ambizioni e progetti, sfruttando questa suggestiva location come teatro dei suoi desideri. E mentre i sogni si mescolano alla politica e alla visione di un futuro ancora da scrivere, uno si chiede: fin dove arriveranno questi sogni?

Tempo di lettura: < 1 minuto Sogna ragazzo sogna. E anche se non è più ragazzo, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che per vent’anni come lui stesso ha confessato questa mattina ha sognato il nuovo fronte del mare di Salerno, continua a sfruttare la piazza sul mare più grande d’Europa per alimentare i suoi sogni. L’ultimo lo ha raccontato a John Elkann che la scorsa settimana ha incontrato ad Amalfi per la presentazione in costiera amalfitana dell’ultimo modello della casa automobilistica che ha scelto come nome proprio la località costiera salernitana. “ Ho fatto vedere il video e gli ho detto il prossimo modello vienilo a presentare qua” ha raccontato De Luca oggi a margine della presentazione dei concerti che restituiranno a Piazza della libertà la sua vocazione aggregativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Piazza della Libertà, sogna De Luca sogna

