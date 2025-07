Treni in tilt sulla linea adriatica per un incendio | circolazione sospesa tra Pescara e Foggia

Un grave incendio a Chieuti ha paralizzato la linea adriatica, causando enormi disagi ai viaggiatori. Da lunedì pomeriggio, tutti i treni tra Pescara e Foggia sono stati sospesi e sostituiti con bus, mentre le tratte tra Pescara e Bari subiscono limitazioni e possibili ritardi. La situazione rimane critica mentre le autorità cercano di domare le fiamme e ripristinare la normale circolazione. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Un vasto incendio a Chieuti, in provincia di Foggia, ha mandato in tilt la circolazione dei treni lungo la linea adriatica. Da lunedì pomeriggio, qualsiasi convoglio in transito tra Pescara e Foggia è sospeso e sostituito da bus a causa della vegetazione in fiamme. I treni Alta VelocitĂ , Intercity e Regionali sono limitati tra Pescara e Bari: “Possono subire ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso”, spiega Trenitalia. Sono coinvolti una decina di Frecciarossa e Intercity. Ulteriori informazioni sulla circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o attraverso il personale di assistenza clienti e le biglietterie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Treni in tilt sulla linea adriatica per un incendio: circolazione sospesa tra Pescara e Foggia

