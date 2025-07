Lezioni di Corano negli spazi comunali | cosa succede a Milano

A Milano, le lezioni di Corano e arabo negli spazi comunali stanno aprendo nuove frontiere di dialogo culturale e inclusione. Recentemente, una iniziativa nella Casa delle Associazioni del Municipio 2 ha trasformato il locale in un vivace campus estivo gestito dall’associazione Resala, nota nel Municipio 5. Questa esperienza, tra curiosità e discussioni, evidenzia come le attività culturali possano contribuire a costruire ponti tra comunità diverse e promuovere la conoscenza reciproca.

Lezioni di arabo e Corano negli spazi comunali: è quanto emerso da un reportage pubblicato sul sito Milanopost.info, in cui si è data notizia delle attività svolte nella Casa delle Associazioni del Municipio 2 dove è stato attivato un vero e proprio campus estivo. L'associazione Resala che lo gestisce è una realtà nota nel Municipio 5 ma per i prossimi mesi opera in "trasferta". Intervistati dal sito di informazione locale, i gestori spiegano di aver portato al Municipio 2 la propria visione " di integrazione: insegniamo ai bambini l'arabo ". Integrarsi in Italia insegnando l'arabo ha una sfumatura di controsenso, infatti non stupisce che non ci siano bambini italiani, come da loro ammissione, nonostante dicano che il campus sia aperto a tutti.