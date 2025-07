Mario Adinolfi dopo l’Isola dei famosi svela | Non ho avuto privilegi ma danni

Dopo la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Mario Adinolfi rompe il silenzio rivelando un aspetto inaspettato: “Non ho avuto privilegi, ma danni.” Tra polemiche e curiosità, l’ex naufrago svela cosa è realmente accaduto durante il suo percorso in Honduras, chiarendo se le concessioni concesse a causa delle sue condizioni fisiche abbiano influenzato il suo viaggio. Ma cosa ha davvero detto? Scopriamolo insieme.

All’Isola dei famosi Mario Adinolfi aveva davvero dei privilegi? Cosa ha detto l’ex naufrago. A causa delle sue condizioni fisiche la redazione dell’ Isola dei famosi ha concesso alcuni privilegi a Mario Adinolfi durante tutto il suo percorso vissuto in Honduras. Mario Adinolfi all’Isola dei famosi (Screen Mediaset Infinity) Sono in molti a pensare che per lui sia stato più semplice stare sull’isola proprio grazie a quelle concessioni, lui però non li ha vissuti come dei privilegi. Intervistato da Fanpage ha infatti detto: “ In realtà ho avuto danni, non privilegi. Non potevo fare le prove fisiche e quindi non potevo essere leader, avere l’immunità, scegliere chi mandare in nomination”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com