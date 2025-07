Aumentano nel 2024 i casi di minacce ad amministratori locali | il 52% nei piccoli Comuni Sicilia la più colpita

Nel 2024, il fenomeno delle minacce agli amministratori locali in Italia si intensifica: i piccoli Comuni siciliani sono i più colpiti, con il 52% dei casi. Secondo il nuovo rapporto di 'Avviso Pubblico', sono stati registrati 5.716 atti intimidatori, sottolineando una crescente vulnerabilità nelle aree meno popolate. La situazione richiede attenzione e azioni concrete per proteggere chi rappresenta la comunità. Continua a leggere.

Dal 15esimo rapporto di 'Avviso Pubblico' del 2024, 'Amministratori sotto tiro', emergono 5.716 atti intimidatori, di minaccia e violenza nei confronti di amministratori locali, funzionari e dipendenti pubblici e personale della pubblica amministrazione, in tutto il territorio nazionale. I piccoli Comuni, quelli al di sotto dei 20mila abitanti, si confermano i più vulnerabili. 🔗 Leggi su Fanpage.it

