Fregene presidio fisso di prevenzione incendi alla Pineta monumentale

Fiumicino, 8 luglio 2025 – È stato attivato oggi, in collaborazione con ANAS, u n presidio fisso di prevenzione incendi lungo il perimetro della pineta monumentale di Fregene. L'iniziativa prevede la presenza quotidiana di un'autocisterna stanziale, a tutela del patrimonio ambientale e naturalistico della città. Il servizio, operativo per tutta la stagione estiva, ha l'obiettivo di rafforzare i l sistema di sorveglianza e intervento rapido in un'area particolarmente esposta al rischio incendi, soprattutto nei periodi di forte calura e siccità. "Ringrazio ANAS per aver colto immediatamente la necessità di intervenire con misure concrete di prevenzione garantire maggiore sicurezza ai cittadini e proteggere un bene prezioso per l'intera comunità.