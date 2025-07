Ciclista investito e trovato morto in un fosso | il pirata della strada | Non mi sono accorto di nulla

Una tragedia sfiorata e un dramma che scuote la comunità di Latina: il pirata della strada coinvolto in un incidente mortale si difende dicendo di non aver visto nulla, sostenendo che per strada non c'era anima viva. Ma le indagini proseguono, e lui dovrà rispondere di gravissime accuse. La vicenda mette in luce l’importanza di responsabilità e rispetto sulle nostre strade, ricostruendo i momenti che hanno portato a questa tragica perdita. Continua a leggere.

"Non mi sono accorto di nulla, per strada non c'era nessuno". A parlare è il pirata della strada che ha travolto il ciclista 33enne trovato morto in un fosso a Latina. Dovrà rispondere di omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

