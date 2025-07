Tregua dal caldo giovedì bollino verde in tutta l’Italia

Dopo giorni roventi che hanno messo a dura prova tutto il Paese, un’aria di sollievo sta finalmente arrivando: il caldo concede una tregua e la Penisola si prepara a respirare sotto un cielo più fresco. Temporali e piogge violente stanno attraversando diverse regioni, offrendo un momento di respiro tanto atteso. La buona notizia è che anche il bollino verde identifica un giovedì più sicuro e tranquillo per tutti.

