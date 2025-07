Gaza c' è un piano di Israele per internare tutti i palestinesi E uno per trasformare la Striscia nella riviera del Medio Oriente

In un contesto di tensione crescente, si delineano piani inquietanti contro Gaza e i suoi abitanti, mentre emergono progetti ambiziosi e controversi per trasformare la regione. Dalla proposta israeliana di internare i palestinesi alla visione di una "riviera del Medio Oriente" supportata da figure come Tony Blair e Trump, il futuro della zona appare sempre più incerto e complesso. È un quadro che solleva interrogativi e preoccupazioni su cosa riservi il domani.

Mentre il ministro della Difesa israeliano Katz annuncia la creazione di un campo sui resti di Rafah, emerge il coinvolgimento dell'istituto di Tony Blair in un progetto per la "riviera del Medio Oriente" proposta da Trump.

Ft: “Anche membri del Tony Blair Institute dietro al progetto della Riviera Gaza di Trump” - Il volto di Tony Blair riemerge nel panorama geopolitico, questa volta non come artefice delle guerre in Medio Oriente, ma come protagonista di un progetto di ricostruzione nella controversa Riviera Gaza, sotto l’ombrello del Trump.

Il piano di Israele e Usa per cacciare gli abitanti di Gaza dalla Striscia: la «città umanitaria» sulle macerie di Rafah - «Una volta dentro non potranno più uscire», spiega il ministro Katz. Si legge su informazione.it

