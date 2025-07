Wimbledon 2025 oggi Alcaraz-Norrie | orario e dove vederla in tv

Oggi, 8 luglio, Wimbledon 2025 si infiamma con il grande match tra Carlos Alcaraz e Cameron Norrie nei quarti di finale. Il campione in carica, fresco di vittoria negli ottavi, si prepara a dare spettacolo sulla erba londinese. Ma a che ora e dove poter seguire questa emozionante sfida in tv? Scopri tutto nel nostro approfondimento e non perdere neanche un colpo di questa entusiasmante giornata tennistica!

Oggi, 8 luglio, tornerà in campo a Wimbledon il campione in carica Carlos Alcaraz, lo spagnolo affronterà , nel match dei quarti di finale, il britannico Cameron Norrie: ecco tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv. Il numero due al mondo arriva alla sfida dei quarti dopo aver battuto, agli ottavi, il russo . Wimbledon 2025, oggi Alcaraz-Norrie: orario e dove vederla in tv L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Wimbledon 2025, oggi Alcaraz-Norrie: orario e dove vederla in tv

In questa notizia si parla di: wimbledon - alcaraz - norrie - vederla

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - ha gi224 vinto Wimbledon sinner e alcaraz, sorprendendo tutti. Questa edizione 2025 si conferma uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico, con eliminazioni eccellenti e sorprese clamorose già al secondo turno.

Wimbledon, c’è Alcaraz contro l’idolo di casa Norrie. Dove vedere il match in tv Vai su X

Dopo aver perso il primo set, Carlos Alcaraz supera in rimonta il russo Rublev con il punteggio di 6-7; 6-3; 6-4; 6-4; e approda ai quarti di finale di Wimbledon. Ad attenderlo ci sarà Cameron Norrie e adesso i giochi iniziano a farsi interessanti. Vai su Facebook

Wimbledon: Alcaraz-Norrie, orario e dove vederla; Wimbledon 2025, oggi Alcaraz-Norrie: orario e dove vederla in tv; Wimbledon, c’è Alcaraz contro l’idolo di casa Norrie. Dove vedere il match in tv.

Norrie – Alcaraz: orario, data e dove vedere l’incontro del terzo turno di Wimbledon! - Alcaraz, dove vedere il quarto turno di Wimbledon, ecco l'orario e dove seguire il match in diretta tv e streaming ... Lo riporta generationsport.it

Dove vedere Alcaraz-Norrie e gli altri quarti di Wimbledon in tv e streaming. Programma e orari della nona giornata - Oggi iniziano i quarti di Wimbledon: Alcaraz sfida Norrie dopo il successo in rimonta su Rublev. Riporta corriere.it