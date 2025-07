Caterina Murino l' ex-Bond Girl incinta a 47 anni | Alla mia età ho dovuto chiedere aiuto alla medicina

Caterina Murino, ex Bond Girl di Casino Royale, sorprende con una lieta notizia: è in attesa di un bambino a 47 anni. Dopo un lungo percorso di fecondazione in vitro, l'attrice rivela quanto la determinazione e il supporto della medicina siano stati fondamentali per realizzare il suo sogno di maternità. La sua testimonianza ispira e dimostra che, con coraggio e speranza, ogni sogno può diventare realtà.

L'attrice era stata una delle Bond Girl apparsa nel corso di Casino Royale, il primo film della saga con protagonista Daniel Craig Caterina Murino è incinta. L'ex Bond Girl, 47 anni, ha dichiarato alla rivista francese Gala di essere in dolce attesa dopo un difficile percorso di fecondazione in vitro (IVF). "Alla mia età ho dovuto chiedere alla medicina di aiutare la natura", ha dichiarato Murino, che nel 2006 ha recitato nel film di James Bond Casino Royale al fianco di Daniel Craig. "Non sempre si decide quando arriva il momento giusto per diventare madre". L'attrice ha dichiarato di essere in attesa di un maschietto con il suo compagno, con cui è legata da otto anni, l'avvocato francese Édouard Rigaud.

Dopo due aborti e un faticoso percorso di fecondazione in vitro, Caterina Murino fa sapere di aspettare il suo primo figlio. L'ex Bond Girl è raggiante: diventerà mamma di un maschio. La nascita è prevista per il prossimo settembre

