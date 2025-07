L’ho trovato morto Cadavere di un 30enne scoperto in una tenda | l’allarme lanciato da un amico

Una tragedia ha sconvolto una tranquilla zona naturalistica, amata da escursionisti e campeggiatori. Un giovane di circa trent’anni è stato trovato senza vita in una tenda, dopo una notte trascorsa con un amico. L’allarme è stato lanciato dal compagno, ma nonostante i soccorsi tempestivi, nulla si è potuto fare. Le indagini sono in corso per chiarire le cause di questo drammatico evento, lasciando la comunità sotto shock.

Una tragica scoperta ha gettato nello sconforto una tranquilla zona naturalistica amata da escursionisti e campeggiatori. Un giovane di circa trent'anni è stato trovato privo di vita dopo una notte trascorsa in tenda con un amico. Il suo compagno di avventura, accortosi che il ragazzo non si svegliava, ha immediatamente dato l'allarme. Nonostante l'intervento tempestivo dei sanitari, per il giovane non c'era ormai più nulla da fare: i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

