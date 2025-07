Pazzo meteo | neve al passo dello Stelvio dopo il caldo record Imbiancate le montagne lombarde

Un’ondata di meteo impazzito sta sconvolgendo la Lombardia: dopo il caldo record di luglio, le montagne sono state imbiancate dall’inaspettata neve al passo dello Stelvio, mentre a Bormio la colonnina di mercurio fatica a superare i 13°C. Un clima che sfida ogni previsione e mette in discussione le stagioni tradizionali. Quali saranno le conseguenze di questa escalation climatica? La risposta potrebbe sorprenderti.

Bormio (Sondrio), 8 luglio 2025 – Pazzo meteo in Lombardia dove nell’arco di una settimana è successo davvero di tutto. Dopo il caldo record della scorsa settimana con le piogge e il vento arrivati ad alta quota le montagne lombarde si sono imbiancate di neve. Neve al passo dello Stelvio, mentre la temperatura a Bormio (provincia di Sondrio) non raggiunge i 13 gradi, temperatura simile a quella del passo del Tonale, dove oggi passa il giro d'Italia donne che da Vezza d'Oglio arriverà a Trento. Neve quindi nel Bresciano, ma anche nelle montagne della provincia di Bergamo e Sondrio. In Lombardia l’estate torna nei binari (per ora): sole senza caldo asfissiante. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pazzo meteo: neve al passo dello Stelvio dopo il caldo record. Imbiancate le montagne lombarde

