Ondate di calore a Napoli Legambiente | Nei quartieri poveri meno ripari e ombra temperature al suolo elevatissime

Le ondate di calore stanno colpendo duramente Napoli, soprattutto nei quartieri meno fortunati, dove l’assenza di ripari e ombra aggrava il disagio. La campagna nazionale di Legambiente arriva in città per monitorare le temperature tra zone periferiche e centrali, rivelando record impressionanti, come gli 80°C al suolo a Secondigliano. Un segnale chiaro dell’urgenza di intervenire per proteggere le comunità più vulnerabili. Continua a leggere per scoprire come possiamo agire.

La campagna nazionale di Legambiente arriva a Napoli per misurare le temperature di quartieri ricchi e quelli periferici. A Secondigliano il record nazionale con 80 gradi al suolo nel Parco "Gaetano Errico". 🔗 Leggi su Fanpage.it

