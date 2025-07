Jorge Martin torna in pista tre mesi dopo l'incidente | Con 11 costole rotte sto un po' scomodo

Dopo tre mesi di attesa e un gravissimo incidente a Lusail, Jorge Martin è pronto a tornare in pista. Il pilota affronta il primo test a Barcellona con determinazione, superando le sfide del dolore e delle 11 costole rotte. Ora, il grande ritorno con l’Aprilia RS-GP25 a Misano si avvicina: un segnale di forza e resilienza che emoziona tifosi e appassionati. La sua rinascita sta per tornare a scrivere una nuova pagina di emozioni.

Jorge Martin torna in sella dopo l’incidente di Lusail: test a Barcellona superato, ora il rientro con l’Aprilia RS-GP25 a Misano. “Con 11 costole rotte sto un po’ scomodo”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Jorge Martin ha fatto sapere all’Aprilia che potrebbe andare via, sullo sfondo c’è l’Honda - Jorge Martin, campione del mondo in carica della MotoGP, sta valutando un possibile addio all'Aprilia al termine della stagione 2025.

