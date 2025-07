Sai cosa hanno preso? Garlasco intercettazione a Stefania Cappa | cosa salta fuori

Nel capitolo sempre più intricato e angosciante del delitto di Garlasco, un nuovo tassello si aggiunge a quello che appare ormai come un puzzle infinito, fatto di sospetti, dettagli controversi e telefonate sconcertanti. Dopo anni di indagini, processi e colpi di scena, il caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, sembra non trovare mai una vera chiusura. L’ultima novità arriva sotto forma di una conversazione telefonica, che potrebbe rivoluzionare tutte le teorie finora sostenute, lasciando ancora più interrogativi senza risposta.

