Upb con calo demografico -700mila lavoratori in 5 anni

Il calo demografico che ha portato a una diminuzione di 700mila lavoratori in soli cinque anni sta trasformando il nostro Paese. Se da un lato si registra un aumento della spesa pensionistica e sanitaria, dall’altro i conti pubblici sembrano reggere, ma a quale costo? La presidente dell’Upb, Lilia Cavallari, ha evidenziato come questa tendenza, iniziata nel 2014, continuerà ad influenzare la nostra economia e la crescita potenziale. La sfida ora è...

Aumento della spesa pensionistica e sanitaria - ma i conti pubblici terranno - calo della forza lavoro e della crescita potenziale: sono gli effetti del calo demografico e dell' invecchiamento della popolazione, secondo la presidente dell'Upb, Lilia Cavallari, in audizione alla Commissione di inchiesta sulla transizione demografica. Cavallari ha spiegato che "il calo della popolazione iniziato nel 2014 continuerĂ accompagnandosi all'invecchiamento progressivo", che porterĂ la quota giovani a stabilizzarsi intorno al 24% nel medio termine. Questo avrĂ un effetto sulla forza lavoro: "Se mantenessimo i tassi attuali di occupazione, nei prossimi 5 anni avremmo una perdita di 700mila unitĂ ", ha spiegato.

