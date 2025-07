Choc all' aeroporto di Orio al Serio uomo muore risucchiato da un motore

Tragedia scuote l’aeroporto di Orio al Serio: questa mattina un uomo è stato tragicamente risucchiato dal motore di un aereo, lasciando tutti senza parole. L’incidente, avvenuto intorno alle 10.20, ha causato la sospensione dei voli e il dirottamento verso Milano Malpensa. Un episodio che evidenzia quanto possa essere sottile il confine tra sicurezza e rischio, e che ci invita a riflettere sull’importanza delle misure di prevenzione e tutela.

Orrore all' aeroporto Orio al Serio di Bergamo, dove una persona ha perso la vita dopo essere stata risucchiata dal motore di un aereo. L'atroce episodio si è verificato questa mattina, e adesso tutti i voli sono fermi o dirottati verso lo scalo di Milano Malpensa. Secondo le informazioni riportate sino ad ora, il fatti si è verificato stamani (martedì 8 luglio), intorno alle 10.20. Una persona ha fatto improvvisamente irruzione nella pista dell'aeroporto, correndo verso uno dei jet che si stava preparando al decollo. Stando a quanto riferito dal Malpensa News, si trattava di un velivolo della compagnia Volotea, che si trovava in fase di rullaggio ed era diretto all'aeroporto delle Asturie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Choc all'aeroporto di Orio al Serio, uomo muore risucchiato da un motore

