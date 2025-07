Kean Inter Marotta si muove sotto traccia | c’è stato un primo contatto la situazione

Il futuro di Moise Kean, talento classe 2000 della Fiorentina, si fa sempre più incerto e avvolto nel mistero. Secondo fonti vicine all’Inter, Marotta e l’intera dirigenza nerazzurra si muovono sotto traccia, pronti a colpire nel momento giusto. Dopo un primo contatto, la situazione si fa calda: il club si prepara a sfidare la concorrenza per assicurarsi il giovane attaccante, il cui destino potrebbe cambiare in queste settimane cruciali di mercato.

Kean Inter, le ultime sul futuro dell'attaccante classe 2000 della Fiorentina nel mirino del club nerazzurro. Tutti i dettagli in merito. Il futuro di Moise Kean, attaccante della Fiorentina, è uno degli argomenti più discussi nel mercato estivo. Con la scadenza imminente della sua clausola rescissoria, fissata a 52 milioni di euro, il giovane bomber potrebbe essere protagonista di un trasferimento che coinvolgerà diversi club. Come riportato da La Nazione, l' Inter sta monitorando attentamente la situazione di Kean, ma al momento non ha ancora preso una decisione definitiva, anche se la possibilità di vederlo con la maglia nerazzurra non è esclusa.