Trump rinvia i dazi al primo agosto trattative in corso

Il panorama commerciale globale si agita ancora una volta: Donald Trump, con un mix di fermezza e apertura, annuncia il rinvio dei dazi al primo agosto, mentre le trattative sono in corso. Un equilibrio tra pugno duro e dialogo, che potrebbe ridefinire gli equilibri economici. Rimane da vedere se questa strategia porterà a un accordo favorevole o a nuove tensioni. In ogni caso, la partita è più aperta che mai, e il mondo osserva attentamente.

Washington, 8 lug. (askanews) - Nuova scadenza, trattative in corso ma pugno duro. Il presidente americano Donald Trump sul suo social network Truth ha pubblicato le lettere ufficiali che sono state inviate per annunciare che dazi saranno emessi a partire dal primo agosto. "Direi definitiva, ma non definitiva al 100%. Se ci chiamano e ci dicono che vorremmo fare qualcosa di diverso, saremo aperti a questa possibilità . Ma in sostanza, è così che stanno le cose al momento" ha commentato Donald Trump, durante la cena con il premier israeliano Netanyahu, le sue ultime mosse sui dazi, a 14 paesi, avvisati dell'entrata in vigore, a partire, appunto, dal primo agosto, di tariffe sull'export verso gli Stati Uniti, con aliquote che variano dal 25% per Giappone e Corea del Sud al 40% per Laos e Myanmar. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump rinvia i dazi al primo agosto, trattative in corso

In questa notizia si parla di: trump - dazi - primo - agosto

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi” - Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

#FlashAzioni Il tema dei dazi resta dominante: il presidente Trump si è detto disposto a concedere più tempo per giungere a nuovi accordi con gli altri partner internazionali e che l'introduzione delle nuove tariffe reciproche slitterà al primo agosto. https://inte Vai su X

Ancora un rinvio dei dazi da parte di Trump: la nuova data è il primo agosto. L’UE guadagna tempo >> https://buff.ly/1e9n3mR Vai su Facebook

Trump rinvia i dazi al 1° agosto, ma per sette paesi scattano tariffe dal 25 al 40%. Tokyo: «Deplorevole; Trump rinvia i dazi al primo agosto, tariffe al 25% per Seul e Tokyo, 40% per Laos, 30% a Sudafrica - Trump annuncia dazi del 25% sulla Tunisia; Trump rinvia i dazi al primo agosto, più tempo per l'Ue | Tariffe dal 25 al 40% per diversi Paesi, Wall Street soffre.

Trump rinvia i dazi al primo agosto, trattative in corso - Il presidente americano Donald Trump sul suo social network Truth ha pubblicato le lettere ufficiali che sono state i ... Lo riporta askanews.it

Trump rinvia al primo agosto l’entrata in vigore dei dazi: lettere minacciose a 14 Paesi, ma non all’Europa - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rinviato al primo agosto la data di entrata in vigore dei dazi sulle importazioni che sarebbero dovuti scattare il 9 luglio. Riporta tpi.it