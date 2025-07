Papa Leone XIV e Carlo Acutis | uniti da un legame invisibile

Un legame invisibile unisce due figure straordinarie: Papa Leone XIV e Carlo Acutis. Mentre si attendeva da tempo la canonizzazione del giovane beatificato da Papa Francesco, è il suo successore a proclamare ufficialmente la sua santità il 7 settembre 2025. Ma pochi conoscono le grandi storie e i sorprendenti legami che rendono questa vicenda così unica e affascinante. Scopriamo insieme i dettagli di questa sorprendente connessione.

Carlo Acutis sarà canonizzato da Papa Leone XIV. Tutti attendevano già tempo fa la sua proclamazione per mano di chi aveva emesso il suo decreto di santificazione, Papa Francesco. Sarà invece il suo successore Leone XIV, a proclamare la canonizzazione del Beato Carlo Acutis il giorno 7 settembre 2025.

