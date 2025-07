Terracina morta Mara Severin 31 anni nel crollo del tetto | chi era la sommelier di Sabaudia

Tragedia a Terracina: Mara Severin, giovane sommelier di 31 anni originaria di Sabaudia, ha perso la vita nel crollo del tetto del ristorante Essenza. Estratta dalle macerie in condizioni disperate, ha combattuto fino all'ultimo al Hospital Fiorini, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Un dramma che colpisce profondamente la comunità, lasciando un vuoto enorme. La storia di Mara ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza della sicurezza.

E' accaduto al ristorante Essenza gestito dallo chef Simone Nardone. La giovane, che lavorava nel ristorante, era stata estratta viva dalle macerie ma in condizioni disperate. Dopo i tentativi di rianimo è stata trasportata all'ospedale Fiorini di Terracina dove però è deceduta.

terracina che si trasforma in un dramma improvviso: il tetto del rinomato ristorante stellato Essenza cede, provocando la morte di una giovane sommelier di 31 anni e ferendo altre nove persone.

