Tragico malore in spiaggia per Vincenzo Tambaro; l’uomo è deceduto all’ospedale Goretti a due giorni dal ricovero Oggi pomeriggio i funerali a Villaricca

Una giornata che sembrava destinata a concludersi in serenità si è improvvisamente trasformata in tragedia. Vincenzo Tambaro, 59 anni di Villaricca, ha perso la vita a causa di un malore improvviso sulla spiaggia di Santo Janni, a Formia. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il cuore di Vincenzo ha cessato di battere. I funerali si terranno oggi pomeriggio a Villaricca, lasciando una comunità sgomenta e in lutto.

Una giornata che sembrava destinata ad avere un esito positivo si è trasformata in una tragedia per Vincenzo Tambaro, un uomo di 59 anni originario di Villaricca, che domenica mattina ha accusato un malore sulla spiaggia di Santo Janni, a Formia. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il malore è stato fatale. Il malore in spiaggia e il tempestivo intervento dei soccorsi. L'incidente è avvenuto nella zona antistante il Lido Santo Janni, dove l'uomo si trovava insieme ad amici e familiari. Secondo le ricostruzioni, Vincenzo Tambaro ha accusato un malore mentre si trovava sull'arenile e, dopo aver perso i sensi, è finito in acqua.

Mattinata tragica ieri al Lido Santo Janni di Formia: Enzo Tambaro, 59 anni di #Villaricca ha accusato un malore mentre era in spiaggia. Immediato l'intervento dei bagnini e del 118, ma le condizioni dell'uomo hanno richiesto l'arrivo dell'eliambulanza, atterrat

