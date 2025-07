Via Saragat riunione a Palazzo Mosti | a inizio ottobre via i lavori per eliminare umidità in risalita e problemi alle fogne

A inizio ottobre, via Saragat vedrà finalmente l’avvio dei lavori promessi per eliminare umidità in risalita e problemi alle fogne. Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore Molly Chiusolo hanno coordinato stamane una riunione operativa a Palazzo Mosti, coinvolgendo dirigenti Acer e i condomini: un passo importante verso un intervento risolutivo e migliorativo per tutta la comunità.

Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo hanno coordinato stamane, in sala Giunta a Palazzo Mosti, una riunione operativa sui lavori da realizzarsi presso gli alloggi di via Saragat. Nel corso dell'incontro, cui hanno partecipato dirigenti dell'Acer e una delegazione di condomini, è emersa una notizia positiva: all'inizio di ottobre prenderanno il via le opere che con un sistema di drenaggio elimineranno, prima dell'inizio del prossimo inverno, i problemi relativi all'umidità in risalita e al sistema fognario. I tecnici dell'Acer stimano, infatti, che le opere possano essere completate in sessanta giorni.

