Bollo auto dal 2026 arriva la riforma | cosa cambia e chi sarà colpito dalle novità

Dal 2026, la riforma del bollo auto promette di rivoluzionare il panorama fiscale dei trasporti. Sebbene il testo non sia ancora legge definitiva, l’approvazione preliminare dal Consiglio dei ministri apre scenari importanti, con novità che riguardano soprattutto scadenze e esenzioni. È fondamentale capire chi saranno i principali interessati da queste modifiche e come si prepareranno alle prossime evoluzioni legislative.

