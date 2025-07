The Batman 2 James Gunn finalmente ha letto la sceneggiatura | È grandiosa

James Gunn ha finalmente letto la sceneggiatura di "The Batman 2" e il suo entusiasmo è palpabile. Dopo l'anteprima di Superman, il regista si è lasciato sfuggire impressioni positive sul sequel di Matt Reeves, che promette di riaccendere le aspettative dei fan del cinecomic. In un mondo dove ogni dettaglio conta, Gunn conferma che questa seconda avventura di Batman sarà imperdibile per gli amanti del genere. L'attesa cresce: cosa ci riserverà il futuro di DC?

Il regista di Superman ha annunciato il suo entusiasmo per lo script di Matt Reeves dell'atteso e controverso sequel del cinecomic con Robert Pattinson. A due giorni di distanza dall'atteso debutto del suo nuovo Superman interpretato da David Corenswet, il regista James Gunn è tornato a parlare di The Batman 2, del quale è co-produttore. Nel corso del red carpet dell'anteprima mondiale del film del DC Universe, Gunn non si è soffermato molto sull'argomento The Batman 2 ma ha confermato di aver letto la sceneggiatura. Il giudizio di James Gunn su The Batman 2 e le difese a Matt Reeves "È fantastica" ha dichiarato in maniera laconica James Gunn, da sempre sostenitore di Matt Reeves, soprattutto nel periodo in cui il regista era criticato .

