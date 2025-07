Riforma Pensioni 2026 | non solo età e contributi parla Fava INPS

La riforma pensioni del 2026 si evolve oltre le semplici soglie di età e contributi, puntando a garantire la sostenibilità futura del sistema previdenziale italiano. Mentre il dibattito si anima tra proposte innovative e sfide economiche, il Governo valuta nuove misure per incentivare la previdenza privata e rafforzare la sicurezza dei pensionati di domani. Solo così potremo assicurare un sistema resilient? e equo per tutte le generazioni future.

La riforma delle pensioni continua a occupare un ruolo centrale nel dibattito politico ed economico italiano, soprattutto in vista del 2026. Le riflessioni non si fermano più soltanto all’età pensionabile o al numero minimo di anni contributivi, ma si concentrano sempre più su un altro pilastro fondamentale: la sostenibilità a lungo termine del sistema previdenziale. In questo contesto, il Governo valuta misure per incentivare la previdenza complementare, e l’INPS – attraverso la voce del suo presidente Gabriele Fava – rilancia la necessità di rafforzare l’occupazione e promuovere un patto intergenerazionale. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it