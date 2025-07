Lucio Corsi trionfa alle Targhe Tenco 2025 | Miglior album in assoluto e Miglior canzone singola

Una notte di celebrazione per la musica italiana: i riconoscimenti delle Targhe Tenco 2025 sono stati annunciati, e il protagonista assoluto è Lucio Corsi. Con il suo album "Volevo essere un duro" e la canzone omonima, si aggiudica il massimo riconoscimento, consacrandosi come uno dei talenti più brillanti del panorama musicale. La scena è pronta a stimolare nuovi entusiasmi e discussioni, dimostrando ancora una volta il valore della nostra musica.

Sono state rese note oggi, martedì 8 luglio, le opere vincitrici delle Targhe Tenco 2025. Trionfa Lucio Corsi con ben due riconoscimenti come Migliore album in assoluto (“Volevo essere un duro”) e Migliore canzone singola (“Volevo essere un duro”), Migliore album in dialetto e “Furèsta” di La Niña, Migliore album opera prima “Mi Piace” di Anna Castiglia, Migliore album di interprete “Kaleidoscope” di Ginevra Di Marco, Migliore album a progetto “Pagani” per Pagani prodotto da Caroline Pagani. Il Premio Tenco 2025 si terrà il 23, 24 e 25 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Il Club Tenco assegnerà anche il Premio Tenco All’operatore Culturale e il Premio Yorum, istituito in collaborazione con Amnesty International Italia dal 2020 per dare visibilità agli artisti “che in tutto il mondo, mettono spesso a repentaglio la loro vita, lottano per i diritti umani e la libertà d’espressione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it