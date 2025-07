Lorenzo Musetti resta in top-10! Conservato un posto al sole ma c’è un triplo rischio di sorpasso

Lorenzo Musetti, nonostante la sconfitta al primo turno di Wimbledon, mantiene il suo posto nella top 10 del ranking ATP, ma un triplo rischio di sorpasso si fa imminente. Dopo un periodo di difficoltĂ e infortunio, il talento italiano si trova ora a un crocevia cruciale per la sua carriera. RiuscirĂ a consolidare la sua posizione o il vento del cambiamento potrebbe portarlo fuori dalla vetta? La risposta si avrĂ nelle prossime sfide.

Lorenzo Musetti è stato eliminato dal georgiano Nikoloz Basilashvili al primo turno di Wimbledon, faticando a esprimere il suo gioco a causa dell’infortunio che lo aveva obbligato a ritirarsi durante la semifinale del Roland Garros contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. La sconfitta rimediata all’esordio sull’erba londinese potrebbe avere ripercussioni importanti sul ranking ATP del tennista italiano, il quale è comunque certo di restare nella top-10 della graduatoria internazionale. Il toscano si era presentato sui sacri prati da numero 7 del mondo e per il momento conserva virtualmente questa posizione con 3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti resta in top-10! Conservato un posto al sole, ma c’è un triplo rischio di sorpasso

Lorenzo Musetti resta in top-10! Conservato un posto al sole, ma c'è un triplo rischio di sorpasso

