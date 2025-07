Abbandonata da oltre vent' anni la struttura simbolo incompiuto della Capitale è stata restaurata ed è pronta a ospitare eventi del Giubileo 2025

Dopo oltre vent'anni di abbandono, la Vela di Calatrava a Roma torna a splendere, pronta ad accogliere eventi storici come il Giubileo 2025. Il suo restauro, culminato in un suggestivo spettacolo di luci e musica, segna una rinascita simbolica per la capitale. Un esempio di come passato e futuro possano incontrarsi per ridare vita a simboli dimenticati, invitando tutti a scoprire le meraviglie che Roma ha ancora da offrire.

U n imponente spettacolo di luci calde sulla Vela e fredde sull’auditorium, accompagnato dalle note solenni di Così parlò Zarathustra di Richard Strauss, ha concluso la cerimonia di inaugurazione della riqualificazione della Vela di Calatrava, nel quadrante est di Roma. Leggi anche › Tony Effe al Circo Massimo, tutte le anime del rapper nella sua Roma Abbandonata da oltre vent’anni, la struttura simbolo incompiuto della Capitale è ora restaurata e messa in sicurezza, pronta a ospitare eventi del Giubileo 2025. Il progetto ha ridato vita a un ampio foyer sormontato da 136 archi, ispirati alla “pancia della balena” del Pinocchio di Collodi, che conduce alla cavea: 8. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Abbandonata da oltre vent'anni, la struttura simbolo incompiuto della Capitale è stata restaurata ed è pronta a ospitare eventi del Giubileo 2025

In questa notizia si parla di: abbandonata - oltre - vent - anni

Quattro ragazzi trovano una borsa abbandonata contenente oltre 6.000 euro, gioielli in oro e carte di credito: decidono di portarla in Questura - Quattro ragazzi di Arezzo, nella notte tra il 12 e il 13 maggio, si imbattono in una borsa abbandonata su una panchina.

Saranno venti anni che la superstrada che collega Viterbo a Orte non ha una manutenzione seria. Sembra essere stata abbandonata. Eppure è l'unico collegamento con la rete ferroviaria nazionale e autostradale della provincia. https://www.lafune.eu/superstr Vai su Facebook

RIMINI: La Destra del Porto cambia volto, al via il progetto Green Marina | VIDEO; Rottame dimenticato per decenni: ora è un gioiello; Fiamme nel parcheggio dei senzatetto.

L'ex scuola abbandonata da oltre 15 anni: "Lavori mai partiti, noi volevamo un giardino" - L’ex struttura comunale di via Baltimora 91, quartiere Santa Rita, è abbandonata da così tanto te ... Segnala torinoggi.it

Una casa abbandonata da 70 anni, all'interno il tempo si è fermato - In questo video vediamo una casa abbandonata da oltre 70 anni in cui si trovano ancora moltissimi oggetti di un'altra epoca. video.corriere.it scrive