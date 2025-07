Rissa a San Marco Evangelista il morto è un 26enne napoletano | arrestati padre e figlio

Un episodio di violenza sconvolge San Marco Evangelista: un giovane di 26 anni perde la vita e un altro resta gravemente ferito in un brutale accoltellamento. La scena drammatica si è svolta nella tarda serata di ieri, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine, che questa mattina hanno arrestato padre e figlio coinvolti nell’evento. La comunità è sotto shock mentre le indagini continuano per fare luce sulle cause di questa tragica rissa.

Un 26enne morto e un 24enne ferito grave, entrambi vittime di accoltellamento a San Marco Evangelista nel Casertano, tarda serata di ieri. I carabinieri stamattina hanno fermato e poi. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Rissa a San Marco Evangelista, il morto è un 26enne napoletano: arrestati padre e figlio

In questa notizia si parla di: marco - evangelista - morto - 26enne

Promozione e prevenzione della sicurezza sul lavoro, convegno a San Marco Evangelista - Il convegno di San Marco Evangelista si propone di promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro, affrontando la necessità di una prevenzione attiva e consapevole.

Rissa a San Marco Evangelista, il morto è un 26enne napoletano: caccia all'accoltellatore Vai su X

L'autopsia sul corpo di Rivaldo Rusi, il 26enne ucciso durante un tentativo di furto a Foria, conferma il colpo sparato da dietro con un fucile da caccia. Il giovane è stato colpito tra la schiena e il fianco mentre scappava | https://shorturl.at/ZNSXn Vai su Facebook

Rissa tra giovani a Caserta, morto il 26enne Stefano Margarita e due feriti: grave 24enne. Fermate due persone, sono padre e figlio; Rissa a San Marco Evangelista, il morto è un 26enne napoletano: fermati padre e figlio; Lite in piazza tra ragazzi, 26enne ucciso a pugnalate, altri due feriti gravi: tragedia nel Casertano.

Chi era Stefano Margarita, il 26enne morto dopo l'accoltellamento a San Marco Evangelista - Chi era Stefano Margarita, il 26enne morto nella tarda serata di ieri in seguito a un accoltellamento a San Marco Evangelista. Scrive msn.com

Rissa a San Marco Evangelista, il morto è un 26enne napoletano: caccia all'accoltellatore - Un 26enne morto e un 24enne ferito grave, entrambi vittime di accoltellamento a San Marco Evangelista nel Casertano, tarda serata di ieri. Segnala msn.com