Una squadra cinese è stata multata per aver messo oggetti superstiziosi feudali nello spogliatoio degli avversari

Una vicenda che mescola superstizione e fair play scuote il mondo del calcio cinese: il Changchun Xidu Fc è stato multato per aver collocato oggetti feudali nello spogliatoio avversario, un gesto considerato superstizioso e irrispettoso. La Chinese Professional Football League ha inflitto una multa di 30.000 yuan, sottolineando l’importanza di mantenere sportività e rispetto in campo. Un episodio che fa riflettere sui limiti tra cultura e correttezza sportiva.

Una squadra di calcio cinese è stata multata dalla Chinese Professional Football League per aver posizionato “oggetti superstiziosi feudali” nello spogliatoio degli avversari. Il Changchun Xidu Fc, che gioca nella China League Two (la terza divisione nazionale), è stato multato di 30.000 yuan (circa 4.100 dollari) per “l’incidente! – così lo chiama The Athletic – occorso il 28 giugno allo Shanxi Chongde Ronghai. In una nota la lega cinese scrive che il club aveva “ collocato una serie di oggetti superstiziosi di stampo feudale nello spogliatoio della squadra ospite ” prima della partita e, in conformità con il Codice disciplinare ed etico della Cfl, ha violato gli articoli 115 e 116. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Una squadra cinese è stata multata per aver messo “oggetti superstiziosi feudali” nello spogliatoio degli avversari

