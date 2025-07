Nuovi sequestri di mezzi a pedalata assistita | scattano le sanzioni in centro a Catania

Nuovi sequestri di mezzi a pedalata assistita scuotono il cuore di Catania, mentre la Polizia Locale intensifica i controlli nel centro storico. A piazza Università, sono stati effettuati verifiche rigorose per assicurare che ogni veicolo rispetti le normative di sicurezza, evitando trasformazioni rischiose in scooter improvvisati. La lotta all'abusivismo mira a proteggere pedoni e ciclisti, con sanzioni e sequestri per i trasgressori. Su indicazione del sindaco Trantino, la sicurezza viene prima di tutto.

Controlli mirati della Polizia Locale in piazza Università. Continuano i controlli serrati della Polizia Locale di Catania sui mezzi a pedalata assistita, spesso trasformati in veri e propri scooter. L'obiettivo è verificare la loro conformità alle norme e garantire la sicurezza dei pedoni, in particolare nelle zone del centro storico. Velocipedi truccati: scattano i sequestri. Su indicazione del sindaco Enrico Trantino, le pattuglie della Polizia Municipale guidate dal comandante Diego Peruga hanno effettuato una nuova operazione di verifica in piazza Università, allestendo un percorso di prova per valutare le caratteristiche tecniche di questi veicoli.

