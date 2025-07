Il punto sul mercato del Napoli Basket

Il mercato del Napoli Basket si anima dopo settimane di attesa, segnando una svolta decisiva per la prossima stagione. Dopo aver avviato le prime operazioni con contratti a lungo termine, il club partenopeo punta ora a profili di spessore per rafforzare la squadra e supportare al meglio coach Alessandro Magro. Tra i nomi più caldi in corsa c’è Glynn Watson Jr., un colpo che potrebbe fare la differenza sul parquet...

Il mercato del Napoli Basket -come riporta Da Cronache di Napoli, dopo dieci giorni dall'ultimo annuncio della società , entra finalmente nel vivo. Il club partenopeo, dopo aver gettato le prime basi per la nuova stagione firmando i primi innesti con contratti lunghi, ora guarda a profili di spessore da mettere a disposizione di coach Alessandro Magro. Napoli Basket – Tra i nomi più caldi ad oggi c'è quello di Glynn Watson Jr.. Tra i nomi più caldi ad oggi c'è quello di Glynn Watson Jr., combo-guard classe '97 noto per il suo talento offensivo. Formatosi cestisticamente nell'università del Nebraska, Watson ha messo in mostra le sue qualità tecniche nei principali campionati europei, con esperienze in Polonia, Lituania, Germania e, da ultimo, in Francia, dove ha brillato con la maglia del Gravelines Dunkerque mettendo a referto 16.

