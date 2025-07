Miniabito bianco clutch anatomica e accessori gold | a Parigi il ritorno sulla scena dell' imprenditrice è tutto giocato su look e dettagli

Dopo mesi di silenzio e una pausa forzata, Chiara Ferragni ritorna sotto i riflettori a Parigi, sfoggiando un miniabito bianco, clutch anatomica e dettagli in oro. La sua presenza alla sfilata di Schiaparelli alla Haute Couture Week non è solo un ritorno, ma un segnale di eleganza e strategia. Un look studiato nei minimi dettagli per riconquistare la scena, dimostrando che il vero stile si rinnova con classe e buon timing.

Dopo mesi lontana dai riflettori dell'alta moda – e dopo lo stop causato dal caso Balocco – Chiara Ferragni è tornata a sedersi in prima fila. Lo ha fatto a Parigi, in occasione della sfilata di Schiaparelli alla Haute Couture Week dedicata alle collezioni Autunno-Inverno 202526. Un ritorno che non grida al rilancio, ma che si fa notare per tempismo e scelta. L'imprenditrice digitale, che da mesi appare con maggiore discrezione sulla scena pubblica, ha optato per una presenza breve ma mirata in uno dei contesti più iconici del fashion system. Abiti da sposa Couture AI202526. guarda le foto Chiara Ferragni torna alle sfilate Haute Couture di Parigi.

Chiara Ferragni in total white Schiaparelli alla sfilata Haute Couture 2025; Charlize Theron divina. Con il mini dress alle Olimpiadi di Parigi.

