San Lorenzo Maggiore | carri di grano e tanta devozione alla Madonna della Strada

Domenica scorsa, il Santuario della Piana di San Lorenzo Maggiore si è trasformato in un crocevia di fede, tradizione e comunità. Tra carri di grano decorati e canti di devozione, i devoti hanno celebrato con entusiasmo l’omaggio a Maria Santissima della Strada, un momento di grande partecipazione che unisce paesi vicini in un abbraccio spirituale. La benedizione dei carri di grano ha rafforzato il legame tra passato e presente, rendendo questa giornata indimenticabile.

Tempo di lettura: 2 minuti Domenica scorsa è stato il grande giorno per la festività in onore a Maria Santissima della Strada che si sta celebrando presso il Santuario della Piana di San Lorenzo Maggiore. Festeggiamenti tanto sentiti non solo alla contrada Piana ma in tutti i paesi limitrofi. Tornando all’appuntamento di domenica c’è stato il momento tanto atteso in devozione alla Madonna della Strada con la benedizione dei carri di grano che sono giunti da San Lorenzo Maggiore ma anche da altri paesi vicini. Ogni carro è stato accompagnato da un componente del comitato festa e dalla banda musicale lungo la strada verso il Santuario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - San Lorenzo Maggiore: carri di grano e tanta devozione alla Madonna della Strada

In questa notizia si parla di: lorenzo - maggiore - devozione - madonna

Tra vicoli e sentieri di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e San Lupo - Domenica 18 Maggio, non perdere l'occasione di partecipare a "Tra vicoli e sentieri…passeggiando", la seconda edizione della camminata nei suggestivi comuni di Guardia Sanframondi, San Lorenzo Maggiore e San Lupo.

S. Lorenzo Maggiore (BN). ‘Madonna della Strada’: da domenica 29 giugno i solenni festeggiamenti Alla Piana di San Lorenzo Maggiore ancora una volta si rinnoverà quest’anno l’amore e la devozione per la Madonna della Strada: infatti come da tradizione l Vai su Facebook

San Lorenzo Maggiore, grande partecipazione alla festività in onore della Madonna della Strada; S. Lorenzo Maggiore (BN). ‘Madonna della Strada’: da domenica 29 giugno i solenni festeggiamenti; Madonna greca. L'arcivescovo Lorenzo: A lei affidiamo il sogno di una Chiesa madre e casa per tutti.

SAN LORENZO MAGGIORE - Ecco il programma dei festeggiamento in onore di di Maria Santissima della Strada Chiesa Cattolica - Alla Piana di San Lorenzo Maggiore ancora una volta si rinnoverà quest’anno l’amore e la devozione per la Madonna della Strada: infatti come da tradizione ... Scrive realtasannita.it

San Lorenzo Maggiore, ecco il programma dei festeggiamenti a Maria Santissima della Strada - Alla Piana di San Lorenzo Maggiore ancora una volta si rinnoverà quest’anno l’amore e la devozione per la Madonna della Strada: infatti come da tradizione l’ultima domenica di giugno, quest’anno il 29 ... Come scrive ntr24.tv