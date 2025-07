Così Elon Musk ha perso 15 miliardi di dollari in un giorno

Elon Musk, il genio visionario dietro Tesla e SpaceX, si trova ora al centro di uno strano spettacolo finanziario: ha perso 15 miliardi di dollari in un solo giorno. Una perdita record che riflette le turbolenze del mercato e i rischi dell’innovazione. Ma cosa ha causato questa brusca flessione? E come reagirà il suo impero nel prossimo capitolo? La risposta potrebbe riservare sorprese incredibili.

Il patrimonio netto di Elon Musk ha subito quella che, con un eufemismo, potremmo definire una brusca flessione. La perdita, stando ai calcoli di Business Insider, sfiora i 15 miliardi di dollari, dopo un forte calo delle azioni Tesla. Alla chiusura dei mercati, i titoli della casa automobilistica sono scesi di quasi il 7%, perdendo circa 21 dollari per azione. Ma a cosa è dovuta questa perdita record? Musk resta comunque l’uomo più ricca al mondo. Il calo arriva in un momento particolarmente delicato per Musk, che ha recentemente annunciato la creazione di un proprio partito politico, ‘America party’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Così Elon Musk ha perso 15 miliardi di dollari in un giorno

