Onu | profondamente turbati dagli omicidi durante le proteste in Kenya

Le Nazioni Unite esprimono grave preoccupazione per le violente proteste in Kenya, dove almeno 10 persone hanno perso la vita a causa di scontri tra polizia e manifestanti. L'uso di armi letali, gas lacrimogeni e idranti ha esasperato la situazione, sollevando interrogativi sulla tutela dei diritti umani in un momento di crisi. È essenziale che si faccia luce su questi eventi e si adottino misure per garantire la sicurezza e la giustizia.

Milano, 8 lug. (askanews) - Le Nazioni Unite esprimono profonda preoccupazione per la morte di almeno 10 persone in Kenya, dove polizia e manifestanti si sono scontrati durante le manifestazioni antigovernative. "Sono stati utilizzati proiettili letali, proiettili di gomma, gas lacrimogeni e idranti", ha dichiarato la portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamdasani, parlando ai giornalisti a Ginevra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Onu: profondamente turbati dagli omicidi durante le proteste in Kenya

