Dracula di Radu Jude Mektoub My Love | Canto Due in concorso a Locarno 2025 Together in Piazza Grande

Preparati a vivere un’estate cinematografica indimenticabile: il Locarno Film Festival 2025 promette emozioni forti con un programma ricco di sorprese. Tra anteprime, ospiti d’eccezione e opere che spaziano tra horror, nostalgia e innovazione, la cittadina lacustre svizzera si trasformerà nel cuore pulsante del cinema mondiale dal 6 al 16 agosto. Scopri cosa ci aspetta e lasciati catturare dall’atmosfera unica di questa kermesse imperdibile.

Le bambine di Valentina e Nicole Bertani è il film italiano in concorso, l'ultimo film prodotto da David Lynch, The Happy Worker, verrà mostrato nel Fuori Concorso coi lavori di Giulio Base e Pippo Del Bono. Orrore e nostalgia nel programma del Locarno Film Festival 2025 appena annunciato. Ospiti e anteprime in arrivo nella cittadina lacustre svizzera per il festival che si terrà dal 6 al 16 agosto. L'annuncio da parte del direttore Giona Nazzaro anticipa un concorso particolarmente gustoso che vede le anteprime del Dracula di Radu Jude e dell'atteso Mektoub, My Love: Canto Due, ultimo capitolo della monumentale e tormentata trilogia del regista tunisino Abdellatif Kechiche. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dracula di Radu Jude, Mektoub, My Love: Canto Due in concorso a Locarno 2025, Together in Piazza Grande

