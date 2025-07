Uomo muore risucchiato dal motore di un aereo dramma all' aeroporto di Orio al Serio | Inconveniente sulla via di rullaggio

Una tragedia scuote l’aeroporto di Orio al Serio. Intorno alle 10, un uomo ha perso la vita dopo essere stato risucchiato dal motore di un aereo in partenza, in un incidente che ha sconvolto tutti. La dinamica ancora da chiarire e le indagini in corso puntano a fare luce su questa drammatica fatalità che ha colpito la comunità bergamasca. Restate con noi per aggiornamenti e approfondimenti sulla vicenda.

